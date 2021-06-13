В Новом Уренгое застройщика оштрафовали за опубликование недостоверных сведений. Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое застройщика ООО СЗ «Гор-Строй» оштрафовали за опубликование недостоверных сведений. Вопреки требованиям законодательства, компания в единой информационной системе жилищного строительства опубликовала неполную и недостоверную информацию по объектам долевого строительства.

– Отраженные в проектных декларациях сведения о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату не соответствовали данным бухгалтерской отчетности. Сведения о продлении разрешений на строительство внесены в проектные декларации лишь по истечении 6 месяцев с момента их выдачи, – отметили в пресс-службе прокуратуры Ямала.

В этой связи прокурор города в отношении предприятия и его руководителя возбудил административные дела. По результатам их рассмотрения виновным вынесен штраф в размере 200 тыс. рублей, должностному лицу – наказание в виде предупреждения. На сегодняшний день нарушения устранены, обеспечено опубликование необходимых сведений.