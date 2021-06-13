В Тазовском районе проходят мероприятия для детей в рамках акции «Каникулы с Общественным советом». Фото - 89.мвд.рф.

В Тазовском районе проходят мероприятия для детей в рамках акции «Каникулы с Общественным советом». Специалисты провели профилактические беседы с несовершеннолетними на различные темы о соблюдении детьми норм и правил поведения в обществе в период летних каникул, рассмотрели различные ситуации, которые могут подстерегать ребят дома, на улице, у дороги.

– Такие мероприятия во время летних каникул способствуют расширению кругозора, формированию законопослушного поведения, правового и патриотического сознания у детей, – отметил председатель Общественного Совета при ОМВД России по Тазовскому району Ирина Мытник.

Она поздравила всех присутствующих с наступающим праздником – Днем России и вручила российские ленточки-триколор, которые символизируют патриотизм, единение народа и связь каждого, даже самого маленького гражданина, со своей страной.