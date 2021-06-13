В Муравленко полицейские посетили семьи детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Фото - пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

С 1 по 10 июня в рамках ОПМ «Защита» сотрудники полиции Муравленко провели мероприятия по предупреждению преступных посягательств в отношении детей, выявлению лиц, совершающих насильственных действия, в том числе родителей, законных представителей, иных членов их семей. Инспекторы посетили семьи детей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

– Сотрудники полиции приняли участие в нескольких родительских собраниях в детских садах города, разъяснили взрослым требования законодательства, регламентирующие их права и обязанности по воспитанию, содержанию и обучению детей, а также о наступлении возможных негативных последствий в случае невыполнения либо несоблюдения данных требований, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

До всех участников проведенных профилактических мероприятий был доведен номер телефона, по которому можно сообщить о фактах правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей, жестокого обращения с ними, а также номер телефона, по которому каждый ребенок и родитель может получить психологическую помощь: 8-800-2000-122.