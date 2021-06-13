На Ямале спасатели обследуют помещения пришкольных лагерей. Фото - 89.mchs.gov.ru.

На Ямале спасатели обследуют помещения пришкольных лагерей. Особое внимание при проверках уделяется состоянию автоматической пожарной сигнализации, наличию первичных средств пожаротушения, а также действиям персонала и учеников при экстремальной ситуации.

– При обследовании пришкольных лагерей сотрудники МЧС проводят инструктажи с обслуживающим персоналом и преподавателями. Кроме того, проводятся профилактическая работа с детьми: организованы тематические уроки и беседы по безопасности жизнедеятельности, – рассказал заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Салехарда Роман Путинцев.

Накануне в Салехарде было проверено два пришкольных лагеря на базе 3-ей школы и Обдорской гимназии. Особое внимание при проверках уделялось состоянию автоматической пожарной сигнализации, системе оповещения людей при пожаре и прочее.

В эвакуации приняли участие порядка 250 человек, из которых 200 – дети. Все справились с поставленной задачей, оценка пожнадзора – удовлетворительно.