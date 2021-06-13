Погода на Ямале на 13 июня: без осадков, до +30

На Ямале без осадков, до +30. Фото: Вадим Бегун

По Ямалу: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем в отдельных районах порывы до 13 м/с. Температура ночью +10,+15 °С, при прояснениях +3,+8 °С, днем +25,+30 °С, по восточным районам +15,+20 °С.

13 июня почитается память мученика Ермия. В народе Ермия называли Распрягальником. Это был обрядовый народный праздник. Считалось, что в этот день следует окончить сев. Наши предки прислушивались к кукушке, если она в этот день кукует - хорошая погода будет. Также обращали внимание на росу - чем обильнее она вечером, тем назавтра жарче. С этого времени зацветают розы.