Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 12 июня 2021 года увеличилось на 25 человек

Скончался мужчина 67 лет Фото: Мария Толстихина

На территории ЯНАО выявлено 25 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период заболело 39 364 человек. Выздоровели 31 человек (за весь период – 38 274). Об этом сообщает Оперативный штаб ЯНАО.

158 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 11 пациентов – в тяжелом состоянии, 6 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. Среди вахтовиков выявлено 3 новых случая. К сожалению, есть и один летальный исход: скончался мужчина 67 лет.

В муниципальных образованиях ЯНАО - 22 новых случая заболевания COVID-19:

Новый Уренгой – 6 (за весь период – 6934)

Ноябрьск – 3 (за весь период – 4445)

Салехард – 4 (за весь период – 3711)

Пуровский район – 1 (за весь период – 3418)

Лабытнанги – 8 (за весь период – 1995)

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.