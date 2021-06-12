В Ноябрьске на улице Космонавтов обустроят спортивно-игровую площадку

Появятся новые пешеходные дорожки и архитектурные формы Фото: "КП" Архив

Новая спортплощадка украсит микрорайон «И-2» на улице Космонавтов. Уже начались подготовительные работы по ее обустройству. Вчера рабочие произвели демонтаж старой ливневой канализации. Она была открытой и представляла опасность для детей. Теперь ее уберут под землю.

Также здесь появятся новые пешеходные дорожки и архитектурные формы. Предусмотрено мягкое и красочное резиновое покрытие, которое обеспечит максимальную безопасность маленьким посетителям. Установят различные качалки, лазалки и гамаки, они сделают территорию интересной и привлекательной для детей любого возраста.