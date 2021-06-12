Ямальская молодежь примет участие в креативной сессии

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Этим летом в молодёжном центре «Апельсин» проведут комплекс работ по обновлению и модернизации учреждения. Ребята предложат идеи по наполнению и обновлению услуг центра. Позже по их задумкам сформируют креативные концепции и введут их в работу.

«Ямал является одним из 14 пилотных субъектов в федеральном проекте по формированию креативных пространств – Арт-резиденций. Модернизация «Апельсина» станет отправной точкой в формировании арт-кластера Пуровского района. В этом пуровчанам помогут московские специалисты Центра научных исследований и перспективных разработок совместно с Flacon-X», - рассказала руководитель районного управления молодежной политики и туризма Светлана Ершова.