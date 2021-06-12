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Общество12 июня 2021 5:54

Погода на Ямале 12 июня: день обещает быть прохладным

Ожидается легкий дождь
Мария Толстихина
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Ожидается легкий дождь

Ожидается легкий дождь

Фото: pixabay.com

Сегодня в Ямало-Ненецком преимущественно ожидается прохладная погода. Температура воздуха будет варьироваться от +6 градусов до +10 градусов цельсия. Преимущественно в течение суток будет легкий дождь. Слабый ветер до шести метров в секунду, направлением от Западного до Северного. Влажность воздуха от 84% до 96%.

Сегодня, 12 июня, отмечается ежегодный праздник День Российской Федерации. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.