Энергетики проведут уроки электробезопасности в школьных лагерях Ямала

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Ямальские энергетики планируют провести масштабную работу по профилактике электротравматизма для полутора тысячи детей во время школьных летних каникул. Специалисты северных филиалов компании «Россети Тюмень» в рамках стартовавшей программы расскажут ученикам о правилах безопасного поведения вблизи энергообъектов в двадцати пришкольных лагерях в Пуровском и Ямальском районах, Ноябрьске, Новом Уренгое и Лабытнанги.

Среди десяти уже проведенных уроков одним из самых интересных стало занятие в Ноябрьске, собравшее более пятисот ребят. Все они узнали, почему нельзя играть рядом с электроустановками, приближаться к оборванным проводам и трансформаторным подстанциям, а также научились оказывать первую помощь пострадавшим.

Особую важность знания основных правил электробезопасности подчеркнула начальник департамента образования администрации города Ноябрьска Светлана Фатеева.

– Знание правил электробезопасности необходимо всем, а особенно детям и подросткам. Мы на протяжении многих лет сотрудничаем с компанией «Россети Тюмень». Энергетики приходят с профилактическими занятиями в общеобразовательные и дошкольные учреждения в течение всего года. Особенно мы приветствуем их в период летних каникул: ребята, отдыхающие в пришкольных лагерях, получают нужную информацию и учатся безопасному поведению, – отметила Светлана Фатеева.