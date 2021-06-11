Жители Салехарда выбрали высоту забору для земельных участков

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда выбрали предельную высоту ограждений на земельных участках для индивидуального жилищного строительства. Голосование проходило в официальной группе администрации города в соцсети ВКонтакте и на портале «Живем на Севере».

По итогам голосования за высоту забора 2,2 метра салехардцы отдали 79 голосов (54,48%). За 1,8 метра проголосовало 35 человек (24,14%), а за 1,6 метра - отдан 31 голос (21,38%). Всего в голосовании участвовали 145 человек.

Таким образом, при разработке градостроительной документации будет учтено мнение жителей.