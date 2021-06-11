Фото: Правительство ЯНАО

У ямальских спасателей появились еще два беспилотника дальнего действия «Орлан-10». Они будут направлены в поисково-спасательный отряд Тарко-Сале. Напоминаем, что еще два дислоцируются в Салехарде.

На новых аппаратах установлено оборудование, которое позволяет осуществлять одновременный многоспектральный поиск. Также «Орлан-10» может находиться в воздухе до десяти часов. Высота полета составляет от 600 до 1 500 метров, средняя скорость беспилотника - 80 км/ч.

- Теперь у нас появилась возможность искать потерявшихся людей с воздуха и оперативно выявлять природные пожары в восточной части округа. Спасатели прошли всю необходимую подготовку по пилотированию аппаратов «Орлан-10». В ближайшее время в Салехард приедут представители завода-изготовителя для урегулирования всех вопросов, после чего аппараты будут направлены в Тарко-сале, - сообщил руководитель «Ямалспаса» Алексей Глушков.

Отметим, что все спасатели прошли специальную стажировку по управлению беспилотниками.