В Ноябрьске открылась выставка «Северная палитра»

Фото: администрация Ноябрьска

В ноябрьском Музейном ресурсном центре открылась выставка «Северная палитра», организованная в рамках творческого обмена #Новые открытия_Ноябрьск_НовыйУренгой.

Экспозицию можно назвать стартом целого ряда ярких мероприятий, которые пройдут в городе с 11 по 13 июня.

- На выставке представлены работы девяти новоуренгойских художников, выполненные в различных видах и жанрах изобразительного искусства. Среди них есть как молодые и начинающие живописцы, так и признанные мастера, - рассказали в городской администрации.

Отдельный объект экспозиции - интерактивная карта города Нового Уренгоя. На ней в миниатюре представлен экскурсионный маршрут «Легенды Нового Уренгоя», который основан на технологии «быстрый отклик». Каждый посетитель выставки с помощью смартфона может отсканировать QR-код и получить информацию о достопримечательностях города.