Фото: УМВД России по ЯНАО

На Ямале заработала круглосуточная горячая линия «Антиконтрафакт». Теперь жители могут разрешить вопросы, связанные с незаконным оборотом промышленной продукции, позвонив на единый федеральный номер: 8 800 333 51 12. Специалисты проконсультируют граждан и подскажут пути решения проблемы.

Отметим, что решение о работе горячей линии было принято в марте текущего года на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, а уже в сентябре «Антиконтрафакт» заработает на всей территории РФ.

Сервис будет способствовать борьбе с правонарушениями и преступлениями в этом направлении.