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Общество11 июня 2021 13:36

На Ямале утвердили результаты ГИА по русскому языку (резервный день)

Экзамен сдавали 78 девятиклассников
Марина Прохорова
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На Ямале утвердили результаты ГИА по русскому языку (резервный день)

На Ямале утвердили результаты ГИА по русскому языку (резервный день)

Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале утверждены результаты Государственной итоговой аттестации по русскому языку, прошедшей 8 июня (резервный день). Официальный день объявления результатов сегодня - 11 июня 2021 года.

- Напоминаем, что в этот день экзамен могли сдать школьники, получившие на ГИА-9 не более одного неудовлетворительного результата, а так же те, кто не пришел на экзамены или не закончил работу по уважительным причинам, - рассказали в департаменте образования ЯНАО.

В этот день, 8 июня, экзамен сдавали 78 девятиклассников. Результаты они смогут узнать в своих школах.

Отметим, что апелляцию о несогласии с выставленными баллами участник ГИА-9 может подать в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов.

Прием апелляций по результатам, объявленным сегодня, прекратится 16 июня в 17.00. Апелляцию можно подать в свою образовательную организацию.