В Ноябрьске началась укладка выравнивающего слоя асфальта на участке по ул. Дружбы

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске началась укладка нижнего, выравнивающего слоя асфальта на участке по улице Дружбы. Когда работа будет завершена, подрядчик - компания «Севердорстрой» приступит к укладке щебеночно-мастичного покрытия.

Отметим, что для проведения ремонта была закуплена новая спецтехника - это асфальтоукладчик, имеющий электронную систему выравнивания. Такие машины исключают любую неровность на дороге.

- Ширина проезжей части этой улицы будет составлять шесть метров, протяженность данного участка - 412 метров, а площадь асфальтирования - 3 693 метра. Сроки проведения работ, согласно условиям контракта, определены до 30 августа, - рассказал руководитель компании ООО СК «Севердорстрой» Рамис Латипов.