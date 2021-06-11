Мобильный обзор: какие смартфоны выбирают ямальцы

Фото: МегаФон

Свыше 4000 моделей телефонов насчитывается у жителей Ямала – абонентов МегаФона. 87% ассортимента поддерживает скоростной интернет четвертого поколения (4G). Исследование провел оператор на основе обезличенных данных Big Data.

Каждый второй гаджет в регионе – с технологией VoLTE. Это возможность звонить в 4G и более четко слышать собеседника, а также разговаривать не прерывая интернет-сессии. Уже 70% бесед проходят в таком формате.

«За последний год мы отметили, что жители округа стали больше качать и чаще раздавать мобильный трафик с телефона на ноутбуки. В среднем на одного пользователя смартфона приходится уже 17 ГБ в месяц. Обеспечить стабильные показатели передачи данных нам удается благодаря регулярным работам по модернизации сети», – рассказал директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

По сведениям аналитиков МегаФона, ямальцы чаще выбирают мобильные телефоны на Android. В топе популярных моделей – Samsung, Нuawei и Хiaomi.

Тренд года – покупка смартфонов с поддержкой следующего поколения связи 5G. Такими гаджетами уже обзавелись 950 ямальцев. Чаще всего их покупают мужчины 36-41 года. В топ-3 таких смартфонов вошли Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei Honor 30 Pro и Xiaomi Mi 10 Lite.

Есть в округе и любители ретро-моделей, которые впервые появились на рынке порядка 20 лет назад. Обычно жители не хотят расставаться с Nokia 100, 105 и 3310. В регионе насчитываются свыше 1000 владельцев таких телефонов. В список также попали Siemens S65, Samsung c100 и Ericsson T28s.