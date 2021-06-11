Ямал примет участие в фестивале энергосбережения #ВместеЯрче

Фото: Правительство ЯНАО

Ямал вновь присоединится к Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, цель которого - популяризация бережного отношения к энергоресурсам и применения энергоэффективных технологий в быту и на производстве.

В этом году мероприятия пройдут во всех городах и районах с июня по октябрь. Для гостей подготовили тематические акции, конкурсы, флешмобы, викторины, игровые программы, классные часы, уроки, встречи с энергетиками и экскурсии на предприятия.

- Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО выступает координатором фестиваля. Как показывает практика, ямальцы позитивно относятся к теме энергосбережения и экологии. В прошлом году пандемия каронавируса внесла коррективы, поэтому мероприятия проходили онлайн, в этом году мы вернемся к традиционному формату. В 13 муниципальных образованиях округа запланировано 300 мероприятий, - рассказала главный специалист отдела коммунальной инфраструктуры профильного департамента Наталья Дубенчук.

С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО.