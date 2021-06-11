Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 июня 2021 года увеличилось на 21 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 21 человека, с начала периода - 39 339.

Из общего числа болеющих 141 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 12 из них - в тяжелом состоянии, 5 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 420 человек.

Также за сутки выявлено семь новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 148.

В населенных пунктах Ямала произошло 14 заражений COVID-19 (за весь период - 33 191): Новый Уренгой - 6 (за весь период - 6 928), Пуровский район - 4 (за весь период - 3 417), Салехард - 3 (за весь период - 3 707), Губкинский - 1 (за весь период - 2 722).

За сутки в регионе провели 2 225 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 651 304.

Излечились от коронавируса 35 человек, за весь период - 38 243.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 12 505 человек с COVID-19, из них 2 218 (17,7%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 180 454. Выздоровевших - 10 188, за весь период - 4 782 183. Умерших - 396, с начала периода - 125 674.