На Ямале огласили официальные итоги голосования за объекты благоустройства на 2022 год

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале огласили список общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Все территории выбрали сами жители в ходе голосования. Всего в нем приянли участие 82 964 ямальца. В итоге 15 проектов-победителей будут реализованы в каждом муниципалитете округа: по два в Надымском районе и Губкинском (в том числе поселке Пурпе), в остальных - по одному.

Отметим, что большинство победителей - это новые парки и скверы, а также проекты по обустройству уже существующих.

Список победителей:

1.с. Толька. Этнопарк (1 410 голосов).

2.г. Надым. Парк им. Е.Ф. Козлова - 1 этап (5 216 голосов).

3. пгт. Пангоды. Скейт-парк по ул. Ленина,19 (1 430 голосов).

4.г. Тарко-Сале. Площадь по улице Тарасова (3 841 голос).

5.п. Пурпе - 1. Игровая площадка по улице Труда (2 529 голосов).

6.с. Аксарка. Спортивная зона отдыха в районе пересечений улиц Ямальская - Обская (2 517 голосов).

7.с. Антипаюта. Площадь возле «Сельского Дома культуры» по ул. Ленина (953 голоса).

8.с. Горки. Зона отдыха по ул. Первомайская, 13 (1 417 голосов).

9.с. Яр-Сале. Набережная в районе ул. Н.Д. Кугаевского (735 голосов).

10.г. Губкинский. Никольский сквер (4 329 голосов).

11.г. Лабытнанги. Бульвар Победы по ул. Первомайская (1 286 голосов).

12.г. Муравленко. Сквер Победы в мкр. Юбилейный - II этап (2 379 голосов).

13.г. Новый Уренгой. Многофункциональная площадка под открытым небом в мкр. Коротчаево (4 249 голосов).

14.г. Ноябрьск. «Ноябрьск Парк» - III этап (6 397 голосов).

15.г. Салехард. Эко-парк в районе улицы Объездная - I этап, (5 594 голоса).