Ямальцы, заправившиеся на АЗС сети «Газпромнефть», могут выиграть миллион рублей

Фото: Сеть АЗС "Газпромнефть"

В преддверии Чемпионата Европы по футболу, на сети АЗС «Газпромнефть» запустили новую акцию «Целься в мечту». Ее участники могут выиграть официальные мячи Чемпионата Европы по футболу, эксклюзивные сувениры от сборной России, бонусы на покупку топлива и другие ценные призы.

Правила простые. Нужно заправиться от 30 литров с применением карты лояльности «Нам по пути», открыть мобильное приложение АЗС «Газпромнефть» и зайти в футбольную игру в разделе акций. Далее игроку предстоит пробить серию пенальти, обыграв умелого вратаря. Всего дается пять попыток. Чем больше мячей удастся забить в ворота, тем ценнее будет приз.

Кстати, если во время заправки указанным объемом топлива приобрести кофе и хот-дог, то можно сэкономить 2 рубля с каждого литра. Успевать надо до 30 июня.

Фото: Сеть АЗС "Газпромнефть"

Одновременно с акцией «Целься в мечту» стартовала и новая рекламная кампания топлива G-Drive со слоганом «G-Drive - Движущая сила», главной звездой которой стала чемпионка мира, капитан сборной России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева. Отметим, что если частники акции заправятся G-Drive, то увеличат свои шансы на победу: они получат шестую попытку удара по воротам.

Акция «Целься в мечту» продлится шесть недель: с 11 июня до 25 июля. А затем среди всех участников, оплативших топливо картой VISA, будут разыграны три суперприза: сертификаты на 1 000 000 рублей.Одновременно с акцией «Целься в мечту» стартовала и новая рекламная кампания топлива G-Drive со слоганом «G-Drive - Движущая сила», главной звездой которой стала чемпионка мира, капитан сборной России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева. Отметим, что если частники акции заправятся G-Drive, то увеличат свои шансы на победу: они получат шестую попытку удара по воротам.

Ознакомиться с правилами акции можно на сайте: www.gpn-promo.ru.