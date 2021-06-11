АО «Транснефть – Сибирь» завершило укладку участка подводного перехода нефтепровода через реку в ХМАО-Югре

Фото: ото: АО «Транснефть - Сибирь»

Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» завершило укладку участка подводного перехода магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк протяженностью 1169 м через р. Малый Балык в ХМАО-Югре.

Подводный переход реконструируется в рамках работ по замене 13 км линейной части МН Сургут – Полоцк. Своевременное обновление производственной инфраструктуры способствует повышению надежности работы нефтепровода, обеспечивает промышленную и экологическую безопасность в процессе его эксплуатации.

При реконструкции трубопровода в месте пересечения с водным объектом использована труба с повышенными характеристиками прочности, толщина стенки составляет 19 мм вместо стандартных 17 мм. Специалисты выполнили сварку пойменной и подводной частей трубопровода. Новая труба уложена в траншею, про-ведена балластировка дюкера (участок нефтепровода, состоящий из нескольких предварительно сваренных в нитку труб и прокладываемый под руслом реки) кольцевыми утяжелителями.

Подводный переход обследован методом сухой протяжки с использованием внутритрубного магнитного инспекционного прибора с целью выявления дефектов металла трубы, аномалий сварных швов. Для подтверждения качества сварных стыков проведен визуальный, ультразвуковой и рентгенографический, а также дублирующий рентгенографический контроль. Дефектов не зарегистрировано.

Работы проводились в строгом соответствии с природоохранным законодательством РФ и нормативными документами ПАО «Транснефть».

В настоящее время ведется обустройство береговых и линейных узлов запорной арматуры на новом участке трубопровода, выполняется монтаж системы электрохимической защиты трубопровода и вдольтрассовой линии электропередачи. Также на участке вдоль оси нефтепровода будет установлено 339 знаков обо-значения нефтепроводов, организовано 12 переездов через МН для спецтехники. В работах задействовано около 80 человек, используется около 45 единиц специализированной техники.