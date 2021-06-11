Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале началась проверка аттракционов. Всего в регионе насчитывается 45 каруселей, горок и батутов, часть из которых размещается летом в парках и местах отдыха.

В ходе рейдов инспекторы выясняют, зарегистрирован ли аттракцион и проверяют его на соответствие требованиям технического регламента.

- Безопасность ямальцев - прежде всего. Так, зимой в социальных сетях были замечания по качеству горок в Салехарде. По заданию руководителя службы на территории округа прошли рейдовые осмотры горок. Были выявлены нарушения, виновным выданы предостережения, а горки приведены в порядок, - рассказал заместитель главного государственного инженера-инспектора ЯНАО Антон Плотников.

Отметим, что любой житель Ямала в случае выявления нарушений может обратиться по телефону доверия службы технадзора ЯНАО: 8(34922) 3-58-05.

Кстати, в апреле 2020 года постановлением Правительства РФ на органы гостехнадзора была возложена обязанность по регистрации аттракционов.