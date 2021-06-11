Ямальские выпускники приступили к сдаче ЕГЭ по физике и истории Фото: Ольга Крыльцова

Ямальские выпускники приступили к написанию ЕГЭ по физике и истории. Продемонстрировать знания по этим предметам собираются 1 208 школьников: физику сдают - 628 участников, историю - 519.

Порог минимального количества баллов известен: по физике - 36 баллов, истории - 32 балла.

Для проведения ЕГЭ открылись 43 специальных пункта. Продолжительность экзамена составит 3 часа и 55 минут. Результаты станут известны не позднее 25 июня.

Первичная обработка сданных работ пройдет в регионе, а затем материалы направят в Федеральный центр тестирования. Результаты первых экзаменов ожидаются не позднее 15 июня. Их можно узнать в образовательных организациях, местах подачи заявлений на ЕГЭ, через систему «Сетевой город. Образование», а также на официальном портале единого госэкзамена.

Напоминаем, что уже прошли экзамены по химии, географии, литературе и русскому языку. Основной срок сдачи ЕГЭ определен с 31 мая по 25 июня.