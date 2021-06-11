Тазовская прокуратура помогла местной жительнице вернуть пенсионные сбережения Фото: Вера Зенина

Тазовская прокуратура помогла местной жительнице вернуть ее пенсионные накопления, которые, странным образом, оказались переведены в АО «НПФ Будущее».

- Установлено, что в 2017 году без согласия и заявления пенсионерки между ней и АО «НПФ Будущее» был заключен договор об обязательном пенсионном страховании. В связи с этим накопления женщины в размере более 89 тысяч рублей были переведены из Пенсионного фонда России в акционерное общество, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Чтобы соблюсти пенсионные права женщины, прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором требовал признать договор недействительным, а также обязать акционерное общество вернуть деньги, включая проценты за их неправомерное пользование.