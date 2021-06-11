Главврача лабытнангской больницы уличили в неправильной утилизации медицинских отходов

Главврача лабытнангской больницы уличили в нарушении утилизации медицинских отходов Фото: Ольга Крыльцова

Природоохранная прокуратура Лабытнанги выявила нарушения в работе городской больницы. Речь идет о неправильной утилизации медицинских отходов. Оказалось, что утвержденная главврачом схема противоречит действующим санитарным правилам и законодательству.

- В частности, не предусмотрена кратность вывоза медицинских отходов и образующийся количественный состав. Установленный порядок действий персонала, в случае аварийных ситуаций при обращении с медицинскими отходами, не соответствует требованиям законодательства. Не во всех подразделениях больницы имеется оборудование для обеззараживания чрезвычайно эпидемиологически опасных медицинских отходов класса «В», - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В итоге прокурор внес главврачу представление, а также объявил предостережение. На данный момент больница пересмотрела схему по утилизации отходов и приняла решение о закупке недостающего оборудования для обеззараживания медицинских отходов.