В Салехарде приступили к сезонной подрезке кустарниковой ивы

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжаются работы по санитарной обрезке кустарниковой ивы (тальника). Работы осуществляет научно-производственное предприятие «Ямальская аграрная наука».

В этом сезоне кронированию будут подвержены более 1 500 деревьев. Это позволит придать эстетический вид зеленым насаждениям. Также кронирование выполняется для придания формы и правильного направления росту веток и безопасной

эксплуатации линий передач.

- Обрезка проводится сучкорезами, бензопилами и ножницами по дереву. Ненужные и сухие ветки удаляют, а срезы обрабатывают специализированным средством, которое защитит древесину от попадания болезнетворных бактерий и грибков. Деревья хорошо переносят обрезку. Процедура проводится в несколько приемов за 2-3 года, - рассказал директор научно-производственного предприятия «Ямальская аграрная наука» Александр Тихановский.

Отметим, что ценные породы деревьев - береза, рябина и хвойные - подрезке не подвергаются