Фото: Правительство ЯНАО

Ямальцы могут выбрать лучшего страхового представителя региона. Познакомиться с участниками конкурса и проголосовать за них можно на сайте Территориального фонда обязательного медстрахования ЯНАО с 11 июня по 7 июля.

Отметим, что конкурс на лучшего страхового представителя призван не только оценить навыки специалистов, но и напомнить ямальцам о возможности получить профессиональную помощь.

Результаты народного голосования будут учтены при подведении итогов конкурса. Также участникам предстоит пройти профессиональное тестирование и защитить творческие проекты. В конце лета победители представят регион в УрФО.

Служба страховых представителей появилась в регионе пять лет назад в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ее основная задача - помочь пациентам своевременно получить качественную медицинскую помощь. Сегодня в трех страховых компаниях региона работает более 70 специалистов. С начала действия проекта к ним обратились около 100 тысяч ямальцев. Вся помощь - от консультации до защиты прав в суде - оказывается бесплатно и является дополнительной опцией медицинского полиса.

Обратиться к страховому представителю можно по номеру телефона, указанному на медицинском полисе. Для удобства ямальцев в регионе работает контакт-центр с единым номером: 8-800-100-89-03. Кроме того, аппараты для прямой связи со страховщиками установлены в больницах.