Для любителей экстрима в Тарко-Сале появится трек-парк

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсетях

Этой осенью у таркосалинцев появится новое уникальное место для активного и интересного отдыха - трек-парк.

- На специальной трассе, состоящей из инерционно-динамических уклонов, можно будет покататься на велосипеде, роликах, скейте и самокате. Особенность трека в том, что по нему можно катиться, не вращая педалей. Набор скорости происходит за счет техники прохождения «волн», - рассказал глава района Антон Колодин.

Площадь асфальтового покрытия составит свыше 1 500 кв. метров. Отметим, что вдоль дорожки появится встроенное освещение и уличные фонари - это позволят кататься даже в темное время суток.

Сейчас рабочие заняты устройством грунтового основания: отсыпкой песка и планировкой.