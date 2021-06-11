На Ямал поступила новая партия вакцины от коронавируса

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямал поступила очередная партия вакцины от COVID-19 «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). В количестве 1 200 доз препарат доставили на окружной склад в Ямальский СПИД-Центр. Сейчас вакцина готовится к распределению по медицинским учреждениям.

По данным на 10 июня, прививку от коронавируса сделали свыше 89 тысяч жителей, а больше 73 тысяч полностью завершили вакцинацию. Также напоминаем, что в регионе оборудовано более 70 прививочных пунктов, все они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Вакцинироваться может любой желающий от 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Для удобства жителей работает сайт ямалпривит.рф, где указана общая информация о вакцине, контактные данные всех прививочных пунктов, а также перечень необходимых для вакцинации документов.