«Звонили несколько дней»: житель Муравленко перевел мошенникам более 130 тысяч рублей

Житель Муравленко перевел мошенникам более 130 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Муравленко обратился местный житель, ставший жертвой мошенников.

Все началось с того, что потерпевшему позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что кто-то пытается снять с карты северянина деньги. Однако мужчины был наслышан о таким способах обмана и прервал разговор.

Через некоторое время на телефон муравленковца стали звонить с разных номеров, при этом собеседники настаивали на переводе денег на безопасный счет. Спустя время заявитель начал сомневаться и все-таки последовал указаниям мошенника, переведя 134 тысячи рублей.

Далее собеседник предложил оформить новую кредитную карту, но потерпел неудачу. Потерпевший сразу понял, что стал жертвой злоумышленников и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».