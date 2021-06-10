В Муравленко преступную пару с наркотиками отправили на обязательные работы

В Муравленко преступную пару, у которой нашли наркотики, отправили на обязательные работы Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко осудили задержала преступную пару, обвиняемую в незаконном обороте наркотиков.

Оперативники задержали 31-летнюю женщину и 34-летнего мужчину в марте 2021 года. В автомобиле, принадлежащем гражданке, полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

- Согласно заключению эксперта, это оказался наркотик синтетического происхождения массой 0,483 грамма. Злоумышленники пояснили, что приобрела его для себя, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В итоге в отношении фигурантов возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств».

А на днях, 4 июня, в законную силу вступил приговор Муравленковского городского суда, согласно которому пару приговорили к обязательным работ сроком на 280 и 340 часов.