На Ямале планируют вырастить 400 тонн картофеля

Фото: Правительство ЯНАО. Аграрии обеспечены всем необходимым.

Ямальские аграрии приступили к высадке картофеля. Под эти цели в регионе отведено около 40 гектаров площадей.

Традиционно в первой декаде июня высаживать картофель начали в Салехарде. Следить за будущим урожаем предстоит ООО «Ямальский картофель». Специалисты будут выращивать высокотоварный ранний столовый сорт Гала. На семена пошли 30 тонн клубней, закупленных в специализированном семеноводческом хозяйстве Тюменской области.

- Это перспективный сорт, который хорошо зарекомендовал себя. Главные его плюсы: раннее созревание, невосприимчивость к болезням, мягкий вкус и сбережение всех качеств при сохранении, - рассказал директор ООО «Ямальский картофель» Дамир Шарипов.

В качестве подкормки для земли используются минеральные удобрения. Они повышают выживаемость растений при перепадах температур. Иначе наладить массовое производство картофеля невозможно.

Уже через три месяца специалисты надеются собрать порядка 150 тонн урожая. Картофель салехардского хозяйства пойдет на прилавки магазинов окружной столицы и города Лабытнанги.

Хранить урожай до его полной реализации будут в овощехранилище, которые было приобретено для предприятия в рамках реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса».

Напоминаем, в этом году возделывают поля также будут КФХ Бородин А.В. в Надымском районе, агрофирмы «Приполярная» и «Толькинская» в Красноселькупском районе и муниципальное сельхозпредприятие «Мужевское» в Шурышкарском районе.

Аграрии обеспечены всем необходимым для успешного проведения сельскохозяйственных работ. К осени плвнируется вырастить порядка 400 тысяч тонн картофеля.