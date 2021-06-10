В Салехарде может появиться «Парк букв»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде может появиться арт-объект туристической привлекательности «Парк букв». Это одна из инициатив, предложенная в рамках проекта «Уютный Ямал».

Такую идею выдвинула местная жительница в преддверии Международного Десятилетия языков коренных народов мира. По ее мнению, этот проект поможет привлечь внимание к языкам малочисленных народов Севера и станет отличительной особенностью города.

- Мечтаю, чтобы у моих друзей на Ямале и у тех, кто живет в других городах, появились фотографии и открытки с буквами из этого парка, - рассказала девушка.

Напоминаем, что кампания по сбору предложений продлится до 15 июня. Прием инициатив и проектов осуществляется:

- на платформе «Живем на Севере»;

- в офисах общественных инициатив проекта «Уютный Ямал» по адресам: ул. Свердлова, д. 48, кабинет 306 и ул. Республики, д. 78.