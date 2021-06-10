Приуральская полиция поймала мошенника, который обманул ямальца на сто тысяч рублей

Полиция Приуральского района задержала преступника, который обманывал людей по всей стране.

Все началось с того, что в январе 2019 года в местное отделение обратился житель села Аксарка. Он рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже снегохода по заниженной цене - 170 тысяч рублей. Связавшись с продавцом по указанному номеру, мужчину договорился о покупке, а затем, получив договор, перевел через банкомат часть денег - 105 тысяч рублей. После этого телефон лжепродавца стал недоступен.

Преступника задержали в Москве. Длительное время ему удавалось скрываться от правосудия.

- Злоумышленник дал признательные показания. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.