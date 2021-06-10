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Общество10 июня 2021 13:33

Приуральская полиция поймала мошенника, который обманул ямальца на сто тысяч рублей

Северянин хотел купить снегоход
Марина Прохорова
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Приуральская полиция поймала мошенника, который обманул ямальца на сто тысяч рублей

Приуральская полиция поймала мошенника, который обманул ямальца на сто тысяч рублей

Полиция Приуральского района задержала преступника, который обманывал людей по всей стране.

Все началось с того, что в январе 2019 года в местное отделение обратился житель села Аксарка. Он рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже снегохода по заниженной цене - 170 тысяч рублей. Связавшись с продавцом по указанному номеру, мужчину договорился о покупке, а затем, получив договор, перевел через банкомат часть денег - 105 тысяч рублей. После этого телефон лжепродавца стал недоступен.

Преступника задержали в Москве. Длительное время ему удавалось скрываться от правосудия.

- Злоумышленник дал признательные показания. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.