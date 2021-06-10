Новоуренгойцы приедут в Ноябрьск для социально-культурного обмена

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске ждут в гости соседей - новоуренгойцев. Они приедут уже завтра, 11 июня, чтобы обменятся лучшими практиками по развитию городов и просто хорошо провести время.

- Визит делегации рассчитан на три дня. Гостям мы всегда рады, а тем более соседям. Будем делиться опытом по созданию комфортной городской среды и развитию молодежной политики. Также перед ноябрянами выступят творческие коллективы Нового Уренгоя, - рассказал глава Ноябрьска Алексей Романов.

Также он отметил, что основные площадки будут работать в центре досуга «Нефтяник», музейном ресурсном центре и Ноябрьск-парке. Товарищеский матч по волейболу между командами Ноябрьска и Нового Уренгоя пройдет в «Зените».

- Уверен, наше сотрудничество полезно для городов, а такие дружественные визиты будут способствовать укреплению межмуниципальных связей, - добавил Алексей Романов.