В Ямальском районе фасады даний могут украсить подсветкой и светодиодами

Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсетях

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский призвал жителей поучаствовать в опросе на тему уличного освещения.

- Зимой получал сообщения с просьбами установить дополнительное освещение на улицах и во дворах. Ямальцам хочется больше света. Согласен, и решил провести опрос. Если вы поддержите, то в этом году иначе подойдем к распределению бюджетных средств на благоустройство, - написал он в своих соцсетях.

Если жители одобрят инициативу, то во всех поселках фасады зданий украсят подсветкой и каркасными светодиодами Сделать свой выбор можно на портале «Живем на Севере».

Отметим, что в районном центре уже есть множество примеров такого оформления. Благодаря нему на улице стало заметно светлее и уютнее.