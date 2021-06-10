Число заболевших коронавирусом на Ямале на 10 июня 2021 года увеличилось на 22 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 20 человек, с начала периода - 39 318.

Из общего числа болеющих 141 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 12 из них - в тяжелом состоянии, 7 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 420 человек.

Также за сутки выявлено четыре новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 141.

В населенных пунктах Ямала произошло 16 заражений COVID-19 (за весь период - 33 177): Салехард - 7 (за весь период - 3 704), Пуровский район - 2 (за весь период - 3 413), Лабытнанги - 2 (за весь период - 1 987), Новый Уренгой - 1 (за весь период - 6 922), Ноябрьск - 1 (за весь период - 4 442), Надымский район - 1 (за весь период - 3 417), Губкинский - 1 (за весь период - 2 721), Приуральский район - 1 (за весь период - 837).

За сутки в регионе провели 2 147 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 649 079.

Излечились от коронавируса 39 человек, за весь период - 38 208.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 11 699 человек с COVID-19, из них 1 832 (15,7%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 167 949. Выздоровевших - 10 096, за весь период - 4 771 995. Умерших - 383, с начала периода - 125 278.