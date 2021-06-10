В Салехарде обсудили меры борьбы с незаконной торговлей

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошло заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Один из вопросов, который обсудили участники, касался информирования населения о защите прав потребителей. Для этого на официальном сайте города запущена рубрика «Школа потребителя».

Второй вопрос, который рассмотрела комиссия, был посвящен итогам проведенной работы по выявлению несанкционированной уличной торговли.

- Комиссия систематически проводит необходимые рейды и мониторит ситуацию в сфере незаконного оборота промышленной продукции. Так, в первом квартале текущего года было проведено 29 рейдовых мероприятий, на основании которых составлен акт проверки, а также назначен один административный штраф, - рассказал начальник отдела правового обеспечения юридического управления администрации Салехарда Николай Беденко.