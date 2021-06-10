Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале стартовала пассажирская навигация до Яр-Сале. Сегодня, 10 июня, в рейс по маршруту Салехард - Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале и обратно отправился теплоход А-145.

Напоминаем, что пассажирская навигация в округе началась 1 июня. Уже выполняются рейсы по маршрутам Березово - Салехард - Мужи и обратно, Салехард - Шурышкары - Мужи и обратно, Салехард - Питляр - Горки - Лопхари - Казым-Мыс и обратно», Салехард - Катравож и обратно.

Билеты на все маршруты можно приобрести на сайте перевозчика, в кассе здания речного вокзала Салехарда, в кассах на дебаркадерах в остановочных пунктах и непосредственно на судах.

Информация о расписании движения пассажирских судов размещена на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на официальном сайте перевозчика severflot.ru.

Маршруты субсидируются за счет средств окружного бюджета. Ознакомиться с ценами можно по ссылке.