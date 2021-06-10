Жителям Турции рассказали о климате и культуре Ямала

Фото: департамент внешних связей ЯНАО

В преддверии Дня России сотрудники ямальского департамента внешних связей и Национальной библиотеки организовали презентацию региона для жителей Турции. Отметим, что мероприятие прошло в рамках участия в ZOOM-конференции «Твои просторы бесконечно велики» по приглашению председателя Ассоциации русской культуры г. Анкара.

Представители округа рассказали о климате и природе Ямала, о народах, которые здесь проживают, об их обычаях, культуре, традициях и национальной кухне.

Кстати, в рамках конференции также презентовали и другие российские регионы: Башкортостан, Бурятию, Дагестан, Якутию и Тыву. Однако Ямал оказался единственным регионом, который представляли его жители. Об остальных регионах рассказывали граждане Турции - соотечественники, которые раньше проживали на территории этих субъектов Российской Федерации.

Участие в мероприятии организовано для того, чтобы укрепить сотрудничества с соотечественниками, проживающими на территории Турции, и сформировать положительный имидж Ямала за рубежом.