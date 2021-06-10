На Ямале руководитель коммерческой организации обвиняется в ряде экономических преступлении

На Ямале возбудили уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Магистраль». Он подозревается в уклонении от уплаты налогов.

- По данным следствия, с марта 2018 года по октябрь 2019 года подозревмаемый, достоверно зная о имеющейся у предприятия задолженности, умышленно сокрыл от налоговых органов 84,5 млн. рублей, за счет которых должно было производиться взыскание, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Кроме того, в Новоуренгойском городском суде рассматривается еще несколько уголовных дел, в которых замешан бизнесмен, все они касаются сокрытия налогов. В итоге обвиняемый причинил бюджету РФ ущерб, превышающий 700 млн. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.