Начальником департамента социальной политики Нового Уренгоя стал Александр Норка

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое выбрали начальником департамента социальной политики, созданного в городской администрации. Им стал Александр Норка.

В состав департамента вошли четыре управления: по труду и социальной защите населения, культуре, физкультуре и спорту, по работе с молодежью и общественностью. Отметим, что учреждения спорта и дополнительного образования полностью перейдут под его ведомство.

Также департамент усилит взаимодействие и координацию со спортивными федерациями, организациями социальной защиты населения и иными государственными учреждениями.

Что касается нового руководителя, то он окончил в 2011 году Санкт-Петербургский Государственный электротехнический университет, НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» по программе MBA «Управление персоналом». Является полуфиналистом конкурса «Лидеры России».

С февраля 2021 года возглавляет Управление по работе с молодежью и общественностью администрации города.