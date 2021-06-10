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Недвижимость10 июня 2021 7:27

В Новом Уренгое завершилась укладка асфальта на Ленинградском проспекте

Осталось только нанести разметку
Марина Прохорова
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Фото: ООО "Уренгойдорстрой"

Фото: ООО "Уренгойдорстрой"

В Новом Уренгое завершилась укладка асфальта на Ленинградском проспекте. Работу выполняла компания «Уренгойдорстрой».

Дорожные строители справились с поставленной задачей за неделю. Асфальт укладывали рекордными объемами - по 1 500 тонн в сутки. Кроме того, на объекте были задействованы два асфальтоукладочных комплекса, что позволило сократить сроки ремонта.

Отметим, что движение на Ленинградском проспекте восстановится 11 июня.

По словам главного инженера ООО «Уренгойдорстрой» Дмитрия Туковского, работы выполнены на 98 процентов, осталось только нанести разметку.