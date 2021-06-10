Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 июня 2021 6:55

В Коротчаево появится многофункциональная площадка под открытым небом

Этот объект победил на голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов рассказал об итогах голосования за объекты благоустройства, которые реализуют в городе в 2022 году.

Напоминаем, что победу одержала многофункциональная площадка под открытым небом в мкр. Коротчаево, за нее проголосовали 4 249 человек.

- Площадка будет состоять из спортивной зоны с тренажерами, детской игровой зоны с тематическими фигурами и зоны для спокойного отдыха. Также там установят малые архитектурные формы - скамейки и урны, - сообщил градоначальник.

Также он отметил, что территория будет огорожена, по ее периметру проведут освещение, установят систему видеонаблюдения и выполнят озеленение.