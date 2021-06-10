Фото: администрация Салехарда

В Салехарде отремонтируют тротуар возле поликлиники по ул. Мира, 39. Сейчас рабочие занимаются заменой бордюров на автостоянке, прилегающей к зданию.

Просьбу об этом высказали пациенты медучреждения, а озвучил ее подрядной организации депутат салехардской городской Думы и врач травматолог-ортопед СОКБ Евгений Забара. Решение оказалось положительным.

- Поликлиника - социально значимый объект, ежедневно здесь большой поток людей. Тротуар давно не ремонтировали, людям неудобно передвигаться. Решил обратиться с просьбой о помощи к подрядной организации. Они оперативно отреагировали и согласились помочь на безвозмездной основе, - рассказал Евгений Забара.

В итоге планируется обновить почти два километра тротуара, а по всему городу - 11 километров.