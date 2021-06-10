Мост между Лабытнанги и Харпом готов более чем наполовину

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На участке автодороги Лабытнанги - Харп продолжаются работы по реконструкции. На данный момент рабочие уже завершили один из главных этапов - монтаж пролетного строения моста через речку Вындяда. Оно состоит из десяти частей и весит более 180 тонн.

- Сейчас строители приступили к устройству подъездных путей к мосту. Далее будет выполнено благоустройство территории, установка перильных и барьерных ограждений, а также покраска моста, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Открыть движение по автодороге Лабытнанги - Харп планируется осенью.

Напоминаем, что данный участок дороги перекрыт с 8 декабря 2020 года, проезд осуществляется через станцию Обская.