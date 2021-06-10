Ямальские Росгвардейцы будут ловить рыбаков-браконьеров

Фото: Росгвардия по ЯНАО

Сотрудники новоуренгойского ОМОНа «Север» Управления Росгвардии заступили на охрану акваторий рек Обь и Таз совместно с представителями природоохранного ведомства. Силовики будут следить за браконьерами, которые промышляют незаконной рыбалкой. Для этого на местах нереста сиговых пород рыбы установят наблюдательные посты.

Ранее вопросы борьбы с незаконной добычей водных биоресурсов обсуждались на заседании регионального рыбопромыслового совета. Также были уточнены вопросы межведомственного взаимодействия.

- В период летней и осенней путины нам окажут поддержку служба биоресурсов Ямала и Росгвардия. В проведении совместных рейдов будут задействованы сотрудники спецподразделения ведомства, - сообщил руководитель Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Иван Матаев.