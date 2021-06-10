Жительница Салехарда отдала мошеннику крупную сумму, надеясь отдохнуть в Ялте Фото: Вера Зенина

В полицию Салехарда обратилась 31-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По словам горожанки, она собиралась отдохнуть в Ялте, но вместо этого лишилась денег.

- Было установлено, что потерпевшая нашла в интернете объявление о сдаче дома в аренду. Когда женщина созвонилась с хозяином, он сообщил, что необходимо внести предоплату в 14 тысяч рублей. Согласившись, северянка перевела деньги, однако через некоторое время у нее возникли сомнения в подлинности объявления. Женщина еще еще раз решила переговорить с хозяином, но ей уже никто не ответил, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».