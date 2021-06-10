Погода на Ямале на 10 июня: небольшое потепление

Погода на Ямале на 10 июня Фото: Вера Зенина

В четверг, 10 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром и вечером - дождь. Днем +12, ночью +10. Ветер 3-7 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +13, ночью +6. Ветер 4-8 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем +11, ночью +5. Ветер 5-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем +7, ночью +3. Ветер 6-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +12, ночью +3. Ветер 5-9 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +12, ночью +2. Ветер 4-8 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +12, ночью +10. Ветер 4-8 м/с.

Муравленко: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +13, ночью +5. Ветер 4-8 м/с.